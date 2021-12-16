بث مباشر «WTV».. مباراة «خليج سرت 1 - 1 الأخضر» في الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 03:45 مساء
مباراة سابقة لفريق الأخضر. (الإنترنت)

يحتضن ملعب مدينة أجدابيا، مباراة فريق خليج سرت مع ضيفه فريق الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الليبي الممتاز، لحساب المجموعة الأولى.

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واستهل فريق سرت مسيرته هذا الموسم في الدوري بمواجهة فريق الأهلي بنغازي بملعب أجدابيا، وفقد نتيجة المباراة بثلاثية، ثم عاد بنقطة تعادل ثمينة من ملعب درنة عقب تعادله سلبيًا دون أهداف أمام مستضيفه دارنس.

ثم عاد ليتعثر في الجولة الثالثة، ويخسر مباراته أمام التحدي ببنغازي التي عاد إليها مجددًا، ليعود بتعادل ثمين أمام التعاون بهدفين لهدفين.

أما فريق الأخضر الذي يحل في المرتبة الثانية برصيد عشر نقاط، فاستهل مشواره بالفوز على التحدي بخماسية، ثم تفوق على التعاون بثنائية وتعادل مع الهلال، في ثالث مبارياته، ثم تفوق في آخر مبارياته على حساب النصر، ويتطلع للحفاظ على بقائه في المنافسة.

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بث مباشر «WTV».. مباراة «خليج سرت 1 - 1 الأخضر» في الدوري الليبي
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