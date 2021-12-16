تعرف على مواجهات الخميس في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 16 ديسمبر 2021, 01:36 مساء
مباراة سابقة بين أبو سليم والمحلة في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز. (الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الخميس، مع ثلاث مباريات في بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

على ملعب بنينا، التحدي ثامن المجموعة الأولى بثلاث نقاط من أربع مباريات يستضيف الصداقة والذي يتساوى معه في الرصيد بثلاث نقاط، ويدير المباراة المراقب الناجي محمد. 

ويلعب خليج سرت الذي يقبع في الترتيب العاشر والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين من أربع مباريات مع الأخضر ثاني المجموعة برصيد 10 نقاط، على ملعب أجدابيا، ويديرها المراقب منصور التاورغي.

وعلى ملعب الزقوزي، الشط باق دون نقاط من أربع مباريات في الترتيب العاشر والأخير في المجموعة الثانية يلتقي أبوسليم رابع المجموعة برصيد 5 نقاط بالمراقب محمد الأمين.

وغدًا الجمعة، ستقام مبارتان على ملعب أجدابيا، التعاون تاسع المجموعة الأولى برصيد نقطتين من أربع مباريات يستضيف شباب الجبل سادس المجموعة برصيد 3 نقاط من أربع مباريات بالمراقب المبروك الفارسي.

وعلى ملعب بنينا لقاء الجارين الهلال خامس الأولى بـ5  نقاط  يتبارى مع النصر رابع المجموعة برصيد 7 نقاط بالمراقب فيصل بادي.

والسبت المقبل وعلى ملعب مصراتة وفي لقاء مؤجل من الجولة الثالثة، الاتحاد المصراتي تاسع المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مبارتين، يلتقى الأهلي طرابلس ثامن المجموعة برصيد 3 نقاط من مبارتين، بالمراقب الهادى سويطي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «خليج سرت 1 - 1 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
الانتخابات الليبية
وجهات نظر
دولة القديسين
وجهات نظر
دول أوروبية تبدأ تطعيم الأطفال ضد «كوفيد-19».. «اللقاح لن يكون كافيا»
دولى
كأس العرب: الجزائر تقصي قطر وتلحق بتونس إلى النهائي
رياضة عالمية
بالصور.. تونس تقصي مصر من كأس العرب بـ«النيران الصديقة»
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل تراجعها إلى أدنى مستوياتها عشية قرار للمصرف المركزي بشأن ...
اقتصاد
وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية
ليبيا
تركيا تراهن بطائراتها من دون طيار لتقوية علاقاتها مع أفريقيا.. إردوغان يلتقي 13 ...
دولى
تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية
ليبيا
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966