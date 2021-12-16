تعرف على مواجهات الخميس في الدوري الليبي الممتاز

مباراة سابقة بين أبو سليم والمحلة في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز. (الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الخميس، مع ثلاث مباريات في بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

على ملعب بنينا، التحدي ثامن المجموعة الأولى بثلاث نقاط من أربع مباريات يستضيف الصداقة والذي يتساوى معه في الرصيد بثلاث نقاط، ويدير المباراة المراقب الناجي محمد.

ويلعب خليج سرت الذي يقبع في الترتيب العاشر والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين من أربع مباريات مع الأخضر ثاني المجموعة برصيد 10 نقاط، على ملعب أجدابيا، ويديرها المراقب منصور التاورغي.

وعلى ملعب الزقوزي، الشط باق دون نقاط من أربع مباريات في الترتيب العاشر والأخير في المجموعة الثانية يلتقي أبوسليم رابع المجموعة برصيد 5 نقاط بالمراقب محمد الأمين.

وغدًا الجمعة، ستقام مبارتان على ملعب أجدابيا، التعاون تاسع المجموعة الأولى برصيد نقطتين من أربع مباريات يستضيف شباب الجبل سادس المجموعة برصيد 3 نقاط من أربع مباريات بالمراقب المبروك الفارسي.

وعلى ملعب بنينا لقاء الجارين الهلال خامس الأولى بـ5 نقاط يتبارى مع النصر رابع المجموعة برصيد 7 نقاط بالمراقب فيصل بادي.

والسبت المقبل وعلى ملعب مصراتة وفي لقاء مؤجل من الجولة الثالثة، الاتحاد المصراتي تاسع المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مبارتين، يلتقى الأهلي طرابلس ثامن المجموعة برصيد 3 نقاط من مبارتين، بالمراقب الهادى سويطي.