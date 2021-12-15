الدوري الممتاز: الأهلي بنغازي بالعلامة الكاملة.. والمحلة والاتحاد المصراتي حبايب

لاعبو الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

انطلقت، اليوم الأربعاء، مباراتان ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

في ملعب درنة انتهت مباراة دارنس وضيفه فريق الأهلي بنغازي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بفوز الأخير بهدف دون مقابل، جاء من علامة الجزاء عن طريق المحترف هيثم الجويني في الدقيقة 46.

ولاحت عدة فرص لفريق دارنس لتعديل النتيجة، ولكن كل الفرص أُهدرت لتنتهي هذه المباراة بفوز الأهلي بنغازي، ويعزز صدارته لهذه المجموعة، حيث وصل إلى النقطة 15، وهذه هي أول خسارة لدارنس على ملعبه ورصيده من النقاط 8.

وفي ملعب الهاشمي البهلول بنادي الأهلي طرابلس انتهت مباراة المحلة وضيفه الاتحاد المصراتي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

سجل للاتحاد المصراتي سعد الغرباوي وعدل للمحلة في الشوط الثاني أحمد زكي. وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده وأصبح المحلة 5 نقاط ولديه مباراة مؤجلة، والاتحاد المصراتي نقطتين من ثلاثة مباريات ولديه مباراتان مؤجلتان مع الاتحاد والأهلي طرابلس.