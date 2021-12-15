بث مباشر عبر «WTV».. دارنس 0 - 0 الأهلي بنغازي

تنطلق، اليوم الأربعاء، الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والبداية مع المجموعة الأولى.

على ملعب درنة، يستضيف دارنس ثالث المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين، فريق الأهلي بنغازي المتصدر بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات والمراقب بلقاسم الحبيب.

ويقام على ملعب الهاشمي البهلول بطرابلس، وضمن مباريات المجموعة الثانية المحلة خامس المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات يلتقي الاتحاد المصراتي تاسع المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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