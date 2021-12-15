بث مباشر عبر «WTV».. دارنس 0 - 0 الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 03:06 مساء

تنطلق، اليوم الأربعاء، الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والبداية مع المجموعة الأولى.

على ملعب درنة، يستضيف دارنس ثالث المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين، فريق الأهلي بنغازي المتصدر بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات والمراقب بلقاسم الحبيب.

ويقام على ملعب الهاشمي البهلول بطرابلس، وضمن مباريات المجموعة الثانية المحلة خامس المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات يلتقي الاتحاد المصراتي تاسع المجموعة برصيد نقطة واحدة.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة دارنس والأهلي بنغازي عبر «WTV».. اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مشاكل القلب والجهاز التنفسي تجبر الأرجنتيني أغويرو على الاعتزال نهائيا
رياضة عالمية
هل ترتبط الأعاصير الكارثية مباشرة بالتغير المناخي؟
علوم وتكنولوجيا
مشرعون أميركيون يطالبون بمعاقبة «إن.إس.أو» الإسرائيلية
دولى
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس
ليبيا
لابورتا يكشف السبب وراء اختيار تشافي لقيادة برشلونة
رياضة عالمية
انتهت.. مواجهة برشلونة (2 × 4) بوكا جونيورز بركلات الترجيح في كأس مارادونا
رياضة عالمية
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
العراق: ميليشيات «الحشد الشعبي» تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
عربى
كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
ليبيا
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
بالصور.. «برشلونة» يصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(شاهد) كري.. قصة محطم الرميات الثلاثية في الدوري الأميركي لكرة السلة