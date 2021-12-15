صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966

محمود الجهاني. (فيسبوك)

استرجع نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق محمود الجهاني ذكرياته في البطولة العربية، وقال عبر منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «سجلت 7 أهداف في كأس العرب العام 1966 بالعراق، وكان عمري 19 عامًا، وكان المنتخب الليبي يعج بالنجوم».

واستعرض الجهاني عبر تدوينته بعضًا من أسماء نجوم المنتخب الليبي قائلًا «ضمت التشكيلة أحمد الأحول وأحمد بن صويد وعلي البسكى ونوري الترهوني وحسن السنوسي وديمس الصغير ونوي هنكة والحاج عبود».

ويسود استياء في الوسط الرياضي الليبي لغياب المنتخب وعدم تأهله إلى كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

وسبق وعبرت شخصيات رياضية عديدة عن استيائها من غياب المنتخب الليبي لكرة القدم «فرسان المتوسط» عن بطولة كأس العرب الحالية بقطر بعد الإخفاق في الترشح عبر المباراة الفاصلة مع السودان، وبمجرد انطلاق البطولة ورؤية المنتخبات العربية، بدأت تلك الشخصيات تعبر عن أسفها لحال الكرة الليبية رغم أن عمر المنتخب الليبي لكرة القدم يقترب من السبعين عامًا وذلك عبر صفحاتهم الشخصية.

عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق، عادل أبوالشواشي، قال: «لا بُد من تغيير طريقة المسابقات، وغير معقول أن اللاعب الليبي يلعب في عدد لا يتجاوز العشرين مباراة في كل الفئات، وهذا ينعكس سلبًا على أداء كل المنتخبات، خاصة المنتخب الأول».

أما عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، المستشار عيسى الصغير، فطالب بإعادة النظر في المنظومة الرياضية الكروية، وعدم المجاملات في اختيار العناصر وفي طريقة عمل المسابقات، مشددًا على أن «الوطن فوق الجميع، ويجب اختيار الكفاءات فقط».

وقال نجم الكرة الليبية السابق واللاعب المعروف، عبدالباري الشركشي: «للأسف كلنا نتكلم، والمسؤول (لا حياة لمن تنادي) وهم يعرفون الصح، والكرة الليبية تعاني كثيرًا».

أما لاعب «الوحدة» والمنتخب الليبي لكرة القدم السابق، عبدالرزاق جرانة، فأكد أن هناك منتخبات تتحصل على المال وتسعد جماهيرها بسبب نجاح اتحاداتها، بينما تهدر منتخبات أخرى المال بسبب فشل اتحاداتها، وطالب جرانة في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» برحيل القائمين على الكرة الليبية حاليًا ووصفهم بـ«الفاشلين»، مطالبًا برحليهم من غير رجعة.