تواصل الاستعدادات لإقامة بطولة ليبيا للتايكواندو بجميع الفئات

لاعب التايكواندو الليبي طه الأسود. (أرشيفية : الإنترنت)

تنفيذًا للبرنامج السنوي للاتحاد العام الليبي للتايكواندو للموسم الرياضي 2021 سوف تقام بطولة ليبيا لفئات: الأشبال، الأواسط، الكبار للأوزان الأولمبية بالنسبة لفئتي الأواسط والكبار، أيام الخميس والجمعة والسبت، بتاريخ 16 و17 و18 ديسمبر الجاري.

سيكون التنافس حسب الفئات السنية والأوزان المعتمدة بالاتحاد العالمي، وقواعد البطولة ستكون حسب قواعد الاتحاد العالمي، كما يُسمح بالمشاركة في بطولة ليبيا فقط للأندية والقاعات الرياضية المسجلة لدى الاتحادات الفرعية والاتحاد العام الليبي للتايكواندو.

القرعة والميزان والاجتماع الفني ستتم اليوم الأربعاء، وتقام البطولة بقاعة نادي الترسانة بسوق الجمعة.