الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي ضيفا دارنس والمحلة في افتتاح الأسبوع الـ5 بالدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 01:06 مساء
مباراة الأهلي بنغازي والهلال. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

تنطلق، اليوم الأربعاء، الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمبارتين، على ملعب درنة دارنس ثالث المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين، يستضيف الأهلي بنغازي المتصدر بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات والمراقب بلقاسم الحبيب.

وعلى ملعب الهاشمي البهلول بطرابلس، وضمن مباريات المجموعة الثانية المحلة خامس المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات يلتقي الاتحاد المصراتي تاسع المجموعة برصيد نقطة واحدة من مبارتين والمراقب عوض الككلي.

وغدًا الخميس، يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، على ملعب بنينا، التحدي ثامن المجموعة الأولى بثلاث نقاط من أربع مباريات يستضيف الصداقة والذي يتساوى معه في الرصيد بثلاث نقاط والمراقب الناجي محمد.

وعلى ملعب أجدابيا، خليج سرت الذي يقبع في الترتيب العاشر والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين من أربع مباريات يتبارى مع الأخضر ثاني المجموعة برصيد 10 نقاط والمراقب منصور التاورغي.

وعلى ملعب الزقوزي، الشط باق دون نقاط من أربع مباريات في الترتيب العاشر والأخير في المجموعة الثانية يلتقي أبوسليم رابع المجموعة برصيد 5 نقاط والمراقب محمد الأمين.

والجمعة، تقام مبارتان على ملعب أجدابيا، التعاون تاسع الأولى برصيد نقطتين من أربع مباريات يستضيف شباب الجبل سادس المجموعة برصيد 3 نقاط من أربع مباريات والمراقب المبروك الفارسي.

وعلى ملعب بنينا، لقاء الجارين الهلال خامس الأولى بـ5 نقاط يتبارى مع النصر رابع المجموعة برصيد 7 نقاط، والمراقب فيصل بادي.

والسبت المقبل وعلى ملعب مصراتة وفي لقاء مؤجل من الجولة الثالثة، الاتحاد المصراتي تاسع المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مبارتين، يلتقي الأهلي طرابلس ثامن المجموعة برصيد 3 نقاط من مبارتين والمراقب الهادي سويطي.

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