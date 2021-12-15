4 ليبيين في عربية الغولف بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 12:09 مساء
شعار لعبة الغولف. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للغولف حسين أبوعرقوب في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، على مشاركة ليبيا في بطولة العرب للغولف في نسختها الأربعين، والتي ستُقام على ملعب دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر المصرية في الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر الجارى.

وأضاف أبوعرقوب أن المشاركة ستكون بأربعة لاعبين وهم محمد يونس القوي، وفرج رمضان ساسي، ولطفي هويدي، وعبدالناصر الشكشوكي.

يشار إلى أن البطولة ستشهد مشاركة لاعبين من دول ليبيا ومصر والمغرب وتونس والبحرين ولبنان والسعودية وقطر وعمان والأردن وفلسطين والعراق.

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