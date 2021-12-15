بالصور: البطل الليبي شهاب أبوجعفر في لجنة الرياضيين بالاتحاد الدولي لـ«مواي تاي»

أبوجعفر في لجنة الرياضيين. (فيسبوك)

للمرة الثانية تم تكليف البطل الليبي شهاب أبوجعفر بالعمل في لجنة الرياضيين بالاتحاد الدولي لـ«مواي تاي» حتي موعد الانتخابات المقبلة.

بذلك يلتحق أبوجعفر بالمكتب التنفيذي بعدما قدم مقترحًا للإدارة التنفيذية ونال الاستحسان ليصبح شهاب اللاعب والعضو الوحيد من القارة الأفريقية المتواجد في اللجنة، حيث يتمتع شهاب بعلاقات جيدة وسبق وتواجد في اجتماع الجمعية العمومية وختام بطولة العالم رفقة رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي دكتور سكيتشاي تيبسوان والأمين العام المخضرم ستيفين فوكس والمدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي للمواي تاي طارق المهراري.

يذكر أن شهاب شارك في معسكر تدريبي على نفقته الخاصة لأكثر من خمسة أشهر وقد واجهته صعوبات في عملية التحضير وقد شارك في بطولة العالم وكانت ضد بطل عالم النسخة السابقة وكذلك تحصَّل على نسخة هذه البطولة وكانت مباراة شرسة ومثيرة للغاية حسب الاتحاد الليبي للتايكوندوا «ITF».

أبوجعفر في لجنة الرياضيين. (فيسبوك)

أبوجعفر في لجنة الرياضيين. (فيسبوك)