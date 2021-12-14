«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الرابع بالدوري.. وتكشف العقوبات

شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، القرار رقم «6» بشأن اعتماد مباريات الأسبوع الرابع للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وجاءت النتائج المسجلة وفق المادة الأولى من القرار كالتالي:

الأهلي بنغازي × الهلال (2 / 0).

الأخضر × النصر (2 / 1).

دارنس × الصداقة (3 / 0).

المدينة × الأولمبي (2 / 2).

أبوسليم × الخمس (0 / 0).

السويحلي × الشط (2 / 0).

شباب الجبل × التحدي (2/ 1).

التعاون × خليج سرت (2 / 2).

وفي المادة الثانية اعتمدت بطاقات الإنذار، بـ43 بطاقة إنذار (صفراء) 26 بالمجموعة الأولى و17 بالمجموعة الثانية، كما وُجه إنذار إلى المرافق الطبي للنادي الأولمبي محمد أبوشكيوه، لاعتراضه على قرارات الحكام.

واعتمدت المادة الثالثة بشأن عقوبات اللاعبين، حيث عاقبت اللجنة لاعب الهلال إسماعيل الحاسي، بالإيقاف عن مشاركة فريقه لعدد مباراة واحدة، ومعاقبة لاعب دارنس، منيغا هاتيور، بالإيقاف عن المشاركة مع فريقه لعدد مباراة واحدة، ومعاقبة لاعب الأولمبي أسامة المندلسي بعدم المشاركة مع فريقه لعدد ثلاث مباريات متتاليه، وغرامة مالية قدرها 1500 دينار.

وفي المادة الرابعة عقوبات المرافقين، عاقبت اللجنة مرافق فريق الهلال مالك خالد أبوحجر، بالإيقاف عن مرافقة فريقه لعدد أربع مباريات متتالية، وغرامة مالية قدرها 1500 دينار، ومعاقبة مرافق فريق الأهلي بنغازي إدريس القطعاني بعدم مرافقة فريقه لعدد ثلاث مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها ألف دينار، ومعاقبة رئيس نادي الأهلي بنغازي، بعدم مرافقة فريقه لعدد ثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها 300 دينار.

كما يعاقب مدير الكرة بنادي الأهلي بنغازي بعدم مرافقة فريقه لعدد مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 300 دينار. ومعاقبة مرافق فريق المدينة جمال الوخي بعدم مرافقة فريقه لعدد خمس مباريات وغرامة مالية قدرها 2000 دينار.

المادة «5» عقوبات الأندية، يعاقب نادي الأهلي بنغازي بغرامة مالية قدرها ألف دينار، ويعاقب فريق الصداقة بغرامة مالية قدرها ألف دينار. وجاءت عقوبات المشجعين على فريق فريق الأخضر بغرامة مالية قدرها ألف دينار.