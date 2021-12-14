الأهلي بنغازي ضيف دارنس.. المحلة يواجه الاتحاد المصراتي في افتتاح الأسبوع الخامس من الدوري.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 03:42 مساء
مباراة لفريق دارنس في الدوري. (صفحة نادي دارنس عبر فيسبوك)

أصدرت لجنة المسابقات جدول الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم  والذي سينطلق ابتداءً من غدٍ الأربعاء، وستكون مباريات الأسبوع في المجموعة الأولى على النحو الآتي:

الأربعاء 15 ديسمبر
على ملعب درنة، دارنس يستضيف الأهلي بنغازي والمراقب بلقاسم الحبيب، وعلى ملعب الهاشمي البهلول المحلة يلتقي الاتحاد المصراتي والمراقب عوض الككلي.

الخميس 16 ديسمبر
على ملعب بنينا، التحدي يستضيف الصداقة والمراقب الناجي محمد، وعلى ملعب أجدابيا خليج سرت يتبارى مع الأخضر والمراقب منصور التاورغي، وعلى ملعب الزقوزي الشط يلتقي أبوسليم والمراقب محمد الأمين.

الجمعة 17 ديسمبر
على ملعب أجدابيا، التعاون يستضيف شباب الجبل والمراقب المبروك الفارسي، وعلى ملعب بنينا لقاء الجارين الهلال والنصر والمراقب فيصل بادي.

السبت 18 ديسمبر
على ملعب مصراتة، المباراة المؤجلة بين الأهلي طرابلس والمدينة والمراقب الهادي سويطي.

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