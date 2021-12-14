عبدالكافي رئيسا للجنة التخطيط باتحاد كرة اليد الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 02:37 مساء
عبدالكافي عبدالعزيز. (فيسبوك)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق الفوناس، قرار بتشكيل لجنة فنية يكون دورها الأول والرئيسي التخطيط لمستقبل اللعبة بالاتحاد، على أن يترأس اللجنة دكتور عبدالكافي عبدالعزيز، والمقرر يوسف الزوكي، وعضوية رمضان المسماري.

أيضًا أسند إلى اللجنة المهام التالية: وضع الخطط والأهداف لتطوير لعبة كرة اليد، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين اللجان الفنية العاملة لتنفيذ الخطط والأهداف المقترحة للتطوير.

تشمل مهام اللجنة الفنية أيضًا تنظيم ورش عمل للتأهيل الإداري والفني، وتطوير وتنظيم آليات الإعلام الرياضي الخاص بالاتحاد، وإعداد قاعدة بيانات في مجال التدريب والتحكيم.

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