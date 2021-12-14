منتخب مصر جاهز لتونس في نصف مونديال العرب على ستاد 974

تدريبات المنتخب المصري لكرة القدم. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

يختتم، اليوم الثلاثاء، المنتخب المصري الأول لكرة القدم استعداداته للقاء نظيره التونسي، غدًا الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب، عبر تدريب على الملعب المخصص له في قطر البلد المستضيف للبطولة.

يسبق التدريب مؤتمر صحفي للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ«الفراعنة» رفقة قائد الفريق عمرو السولية للحديث عن استعدادات الفريق لمباراة الغد.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني بقيادة كيروش اجتماعه اليومي مع اللاعبين متضمنًا المحاضرة الفنية قبل تناول وجبة الغداء وبعد الخضوع للمسحة الطبية التي تجرى قبل كل مباراة.

في الوقت نفسه، يعقد اليوم الاجتماع التنسيقي للمباراة بستاد 974 الذي يستضيف المباراة.

مباراة منتخب مصر أمام الأردن. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)