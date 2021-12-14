فوز طائرة السويحلي وأساريا والجزيرة والأهلي طرابلس

طائرة الجزيرة بزوارة في منافسات الدوري. (صفحة نادي الجزيرة بزوارة)

جرت بصالة مصراتة وطرابلس وزوارة 4 مباريات في الدوري الليبي للكرة الطائرة بالمجموعتين الثانية والثالثة، وأسفرت عن النتائج التالية:

بقاعة 17 فبراير بالمدينة الرياضية في طرابلس فاز الجزيرة على الوحدة الويفات بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25 /11، 25/ 16، 25/ 21).

وبقاعة زوارة فاز أساريا على العروبة بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 23، 25 /18، 25/ 22).

وفاز بقاعة 17 فبراير الأهلي طرابلس على الاتحاد بنتيجة ثلاثة لصفر كانت نتائجها (25/ 19، 25 /16، 25/ 21).

وبقاعة مصراتة وفي مباراة مؤجلة من المجموعة الثانية فاز السويحلي على الأفريقي زليتن بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (28/ 26، 28/ 26، 25/ 16).