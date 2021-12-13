«الاتحاد» يحسم ديربي العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 05:32 مساء
مباراة ديربي العاصمة تنتهي بفوز «الاتحاد» على «الأهلي طرابلس» بهدف دون رد. (الإنترنت)

أُقيمت مساء اليوم الإثنين، مباراة ديربي العاصمة بين «الأهلي طرابلس» ونظيره «الاتحاد»، المؤجلة من الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكانت الأفضلية لفريق «الأهلي طرابلس»، على «الاتحاد»، وتصدى حارس فريق «الاتحاد» معاذ اللافي لكرة خطيرة، وهي أبرز فرصة في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح فريق «الاتحاد» في تسجيل الهدف الوحيد، من هجمة منسقة استطاع المحترف محمد الشيخ كمار، من ترجمتها لهدف في الدقيقة 47.

وحاول فريق «الأهلي طرابلس» ورغم أنه كانت له الأفضلية في الاستحواذ على الكرة، إدراك التعادل إلا أنه فشل في تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز «الاتحاد» بنتيجة هدف دون رد.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق «الاتحاد» ست نقاط، و«الأهلي طرابلس» ثلاث نقاط.

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