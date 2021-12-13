«بوابة الوسط» تسرد إحصائية عن الأسبوع الرابع في الدوري: 74 هدفا.. الأهلي بنغازي بالعلامة الكاملة.. والشط بـ4 خسائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 04:12 مساء
مباراة الأهلي بنغازي والهلال. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

اختُتمت أمس الأحد، مباريات الجولة الرابعة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة آخر ثلاثة مباريات ففي المجموعتين الأولى والثانية شهد الأسبوع إقامة ثماني مباريات بعد تأجيل مباراتي الاتحاد مع المحلة والأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي، بسبب انشغال الاتحاد والأهلي طرابلس بمباريات أفريقيا.

وشهدت النتائج المسجلة هذا الأسبوع في المجموعة الأولى فوز الأهلي بنغازي على الهلال بنتيجة هدفين دون مقابل، والأخضر على النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف، ودارنس على الصداقة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والتعادل الإيجابي بين التعاون وخليج سرت بهدفين، وفوز شباب الجبل على التحدي (2-1).

وفي المجموعة الثانية أُقيمت ثلاث مباريات فقط؛ حيث حسم التعادل الإيجابي مباراة المدينة والأولمبي بهدفين مقابل هدفين، والتعادل السلبي بين أبوسليم والخمس، وفوز السويحلي على الشط بنتيجة هدفين نظيفين.

مجموع أهداف الأسبوع في المجموعة الأولى 16 هدفًا، وفي المجموعة الثانية 6 أهداف ليصل مجموعة أهدف الأسبوع 22 هدفًا، أما مجموع أهداف الدوري الليبي حتى الأسبوع الرابع 74 هدفًا.

ترتيب المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي في صدارة الترتيب بـ12 نقطة من أربع مباريات، والأخضر في الترتيب الثاني 10 نقاط، ودارنس 8 نقاط، والنصر 7 نقاط، والهلال 5 نقاط، والصداقة 3، وشباب الجبل 3، والتحدي 3، وخليج سرت نقطتين، والتعاون نقطتين.

ترتيب المجموعة الثانية
في صدارة المجموعة حتى الأسبوع الرابع أولمبي الزواية بـ10 نقاط، المدينة 4 نقاط، السويحلي 7 نقاط، أبوسليم 5 نقاط، الخمس 4 نقاط، المدينة 4نقاط، المحلة 4 نقاط، وله مباراة مؤجلة، والاتحاد المصراتي نقطة واحدة، وله مباراة مؤجلة، والشط من دون نقاط.

فريق الشط تلقى أربع خسائر متتالية ورصيده خالٍ من النقاط، وأول فوز لفريق شباب الجبل بعد ثلاث خسائر، أما فريق الأهلي بنغازي 12 نقطة من أربع مباريات فوز وتصدر للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

الأولمبي لا خسارة تعادل أول بعد ثلاث انتصارات، وجرى تسجيل ركلتي جزاء في الأسبوع الرابع، وسجل مهاجم الأخضر أحمد كرواع ثنائية بالرأس.

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