اتحاد كرة القدم الليبي يعلن جدول مؤجلات الدوري الممتاز

مباراة للاتحاد المصراتي وأبوسليم. (صفحة الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد المباريات المؤجلة لفريقي الاتحاد والأهلي طرابلس بسبب مشاركتهما الأفريقية.

أول المباريات المؤجلة تُجرى، الإثنين، بين قطبي العاصمة ودربي طرابلس، الأهلي طرابلس والاتحاد المؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري الليبي، وفيما يلي جدول مواعيد المباريات المؤجلة المتبقية.

مؤجلات الأسبوع الثالث

السبت 18 ديسمبر 2021

الأهلي طرابلس × المدينة

الأربعاء 29 ديسمبر 2021

الاتحاد المصراتي × الاتحاد (ملعب مصراتة)