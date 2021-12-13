اتحاد كرة القدم الليبي يعلن جدول مؤجلات الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 04:01 مساء
مباراة للاتحاد المصراتي وأبوسليم. (صفحة الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد المباريات المؤجلة لفريقي الاتحاد والأهلي طرابلس بسبب مشاركتهما الأفريقية.

أول المباريات المؤجلة تُجرى، الإثنين، بين قطبي العاصمة ودربي طرابلس، الأهلي طرابلس والاتحاد المؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري الليبي، وفيما يلي جدول مواعيد المباريات المؤجلة المتبقية.

مؤجلات الأسبوع الثالث
السبت 18 ديسمبر 2021
الأهلي طرابلس × المدينة
الأربعاء 29 ديسمبر 2021
الاتحاد المصراتي × الاتحاد (ملعب مصراتة)

مؤجلات الأسبوع الرابع
السبت أول يناير 2022
الأهلي طرابلس × الاتحاد المصراتي (ملعب الخمس)
الأحد 2 يناير 2022
الاتحاد × المحلة (ملعب مصراتة)

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