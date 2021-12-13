بث مباشر عبر «WTV».. الاتحاد 1 - 0 الأهلي طرابلس.. كمارا يسجل

مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس. (صورة مثبتة من الفيديو)

انطلق ديربي العاصمة في قمة جديدة للكرة الليبية، بين فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس، ضمن منافسات الجولة الثانية المؤجلة بين الفريقين في مسابقة الدوري الليبي الممتاز، عبر قناة «WTV».

دخل الأهلي طرابلس بتشكيل مكون من: محمد نشنوش في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع محمد المنير ومنصور رزق وأحمد التربي وعبد الله الشريف وفي خط الوسط بدر حسن ومهاب شكري وعبدالله العرفي وطلحة رزق ومحمد الطبال وجاك زوا في خط الهجوم.

أما تشكيل الاتحاد فضم: معاذ اللافي في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع سند الورفلي وناجي دراء والمعتصم الصبو وعبد العزيز الصويعي، وفي خط الوسط انجوما وعمر الخوجه واحمد خليل، وفي خط الهجوم يوسف كاره والشيخ كمار واكوامي.

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