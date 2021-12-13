بالصور: افتتاح الدوري التنشيطي لوحدات الجيش الليبي

افتتاح الدوري التنشيطي لوحدات الجيش الليبي. (إنترنت)

افتُتح الأحد، بمقر الاتحاد الرياضي العسكري الدوري التنشيطي لوحدات الجيش الليبي لكرة القدم تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العسكري، وبحضور اللواء نوري الشنوك مدير إدارة التدريب، والعميد أيوب قاسم مدير إدارة التوجيه المعنوي، والعميد عبدالناصر عون رئيس الاتحاد الرياضي العسكري، وبعض من الضباط وضباط الصف والموظفين.

وشهد الحفل استعرضًا للفرق المشاركة برفقة الفرقة الموسيقية ويشارك في الدوري فرق الاتحاد الرياضي العسكري، ورئاسة أركان الدفاع الجوي، والشرطة العسكرية، وإدارة التوجيه المعنوي، والكلية العسكرية، والهيئة العامة للقضاء العسكري، وهيئة التنظيم والإدارة، وهيئة العمليات والقوات الخاصة، وإدارة الاستخبارات العسكرية، وإدارة المخابرة وإدارة التجنيد والاحتياط، وحرس الحدود، ومنطقة طرابلس العسكرية.

افتتاح الدوري التنشيطي لوحدات الجيش الليبي. (إنترنت)

افتتاح الدوري التنشيطي لوحدات الجيش الليبي. (إنترنت)