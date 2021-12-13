«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ مواجهات ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 02:49 مساء
مباراة سابقة بين الاتحاد والأهلي طرابلس. (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه الأنظار بداية من الساعة الثالثة من مساء الإثنين، صوب ملعب المدينة الرياضية بمصراتة الذي سيحتضن قمة مباريات الأسبوع وديربي كرة القدم الليبية بين فريقي الاتحاد حامل اللقب ووصيفه الأهلي طرابلس في المباراة المؤجلة من ذهاب الأسبوع الثاني.

تأتي القمة في وقت مبكر من انطلاق المسابقة بعد أن خاض كل فريق مباراة واحدة على الواجهة المحلية وتفرغا معا لمشاركتهما الأفريقية في حين نجح الأهلي طرابلس في التأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بينما ينتظر الاتحاد موقعة الحسم وتعويض تعثره أمام إنييمبا النيجيري لمرافقة الأهلي طرابلس إلى دور المجموعات ليكون العبور ثنائي للمرة الأولى لممثلي الكرة الليبية.

ويعد ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس واحد من أقدم وأعرق ديربيات ومباريات الجوار على صعيد كرة القدم الليبية الذي يعود انطلاقه منذ مطلع الخمسينيات غير أن أولى المواجهات الرسمية التي جمعت الفريقين على مستوى بطولة الدوري الليبي كانت ضمن بطولة المحافظات الغربية المؤهلة لنيل لقب وبطولة النسخة الأولى موسم 63 – 64 حيث نجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب الأولى بثلاثة أهدف مقابل هدفين حيث أحرز أهداف الاتحاد كل من محمد الخمسي ورجب الأحول والمهدي السوكني بينما سجل أهداف الأهلي طرابلس حسن السنوسي والمنجي الحداد.
 
وفي مباراة الإياب تمكن الأهلي طرابلس من رد اعتباره وتحقيق الفوز بهدفين لهدف أحرزهما كل من وتسون وويكنز بينما أحرز هدف اتحاد رجب الأحول.

وعلى مر تاريخ الديربي الكبير الذي مر من خلاله الكثير من النجوم من مختلف الأجيال التقى الفريقان في مواجهات كثيرة داخل الموسم من أجل حصد النقاط. وقليلة هي المواجهات التي جمعت الفريقين الكبيرين في مباريات نهائية لحصد اللقب؛ حيث يعود أول انتصار لفريق الاتحاد على الأهلي طرابلس في نهائي من أجل اللقب خلال الموسم الرياضي 85 – 86 وحسم الاتحاد اللقب في أول نهائي يجمع الفريقين بهدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت بملعب طرابلس الدولي حيث أحرز هدفي الاتحاد كل من جمعة الشوشان وسليمان عمر، بينما أحرز هدف الأهلي طرابلس عياد القاضي.
 
أما أول نهائي يتوج به الأهلي طرابلس على حساب فريق الاتحاد فكان في نهائي بطولة الدوري الليبي في الموسم الرياضي 92 – 93 وأقيم النهائي بملعب بنغازي وحسمه الأهلي طرابلس لصالحه بهدفين لصفر أحرزهما كل من عادل خزام وكمال الزروق.
 
وكان الموسم الماضي قد شهد آخر المواجهات الرسمية بين الفريقين حيث أسفر لقاء الذهاب الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا من دون أهداف بينما حسم فريق الاتحاد مباراة الإياب لصالحه بهدفين لهدف قبل أن يحسم فريق الاتحاد نهائي الموسم الماضي الذي جمع الفريقين بفضل ركلات الترجيح عقب انتهاء زمن الوقت الأصلي بالتعادل السلبي من دون أهداف.

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