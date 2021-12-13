انطلاق استديو تحليل ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس عبر «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 12:56 مساء
الشعار الترويجي لاستديو تحليل مباراة القمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس عبر قناة «wtv». (خاص - بوابة الوسط)

انطلق الاستديو التحليلي عبر قناة «WTV» لقمة الكرة الليبية، بين فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس والمقرر لها في تمام الساعة الثالثة.

ويضم الاستديو التحليلي نجوم الكرة الليبية عادل الخمسي، وأسامة الفزاني، وحسام الحاج علي، وعلي ارحومة، ولاعب الاتحاد الأسبق العربي جابر، والصحفي الرياضي مصطفى الرجباني، ولاعب الأهلي طرابلس السابق وليد الهيشري، والمحلل الرياضي خالد حسني.

وتقام اليوم الإثنين، بملعب مدينة مصراتة مباراة ديربي العاصمة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» ضمن منافسات الجولة الثانية المؤجلة بين الفريقين في مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

جاء التأجيل بسبب مشاركتي الفريقين الأفريقيتين، لتقام القمة بصافرة الحكم أحمد الشلماني.

«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» لعبا مباراة واحدة ورصيدهما ثلاث نقاط، ويسعى كل فريق للفوز بنتيجة المباراة لتحسين ترتيبه في المجموعة الثانية، ولهما مباريات مؤجّلة ستُحدَّد مواعيدها من قبل لجنة المسابقات.

المباراتان المؤجلتان لفريق «الاتحاد» المتبقيتان مع «الاتحاد المصراتي» و«المحلة»، أما المباراتان المؤجلتان لفريق «الأهلي طرابلس» المتبقيتان مع «المدينة» و«الاتحاد المصراتي».

لمشاهدة الاستديو التحليلي لديربي العاصمة بين «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» عبر تلفزيون «WTV».. اضغط هنا.

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