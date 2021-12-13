6 أندية في قرعة المجموعة الثالثة للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 12:27 مساء
جانب من مسابقات الطائرة الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

 تُجرى، اليوم الإثنين، بقاعة 17 فبراير بطرابلس، قرعة مسابقة كأس ليبيا للكرة الطائرة عن المجموعة الثالثة والتي تضم فرق الجزيرة، والعروبة، والوحدة الويفات، وأساريا، والاتحاد، والأهلي طرابلس.

وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب، ويتأهل بطل المجموعة للمرحلة النهائية التي ستقام على مستوى ليبيا.

يُشار إلى أن قرعة المجموعة الأولى أسفرت عن لقاء الهلال مع النصر، والأهلي بنغازي مع المروج. والفائزان من المباراتين يلتقيان لتحديد بطل المجموعة.

وأسفرت قرعة المجموعة الثانية عن لقاء السويحلي مع الأفريقي زليتن، والاتحاد المصراتي مع البشائر، على أن يلتقي كل فريق الآخر في مباراتين من ذهاب وإياب.

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