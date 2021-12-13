ربّاعو ليبيا يستعدون لـ«عربية الأثقال» في العراق

ربّاعو ليبيا يستعدون لـ«عربية الأثقال». (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبر فيسبوك)

يواصل منتخب ليبيا لرفع الأثقال تدريباته اليومية بصالة نادي زناتة بطرابلس استعدادًا لبطولة العرب لرفع الأثقال التي تستضيفها مدينة أربيل العراقية في الفترة من 25 ديسمبر الجاري إلى الأول من يناير المقبل.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، قال رئيس لجنة الانتخابات بالاتحاد الليبي لرفع الأثقال وإداري الوفد الليبي المشارك في البطولة، أسامة قناو: «بداية أُحيي وزارة الرياضة، على دعمها وتحفيزها وتكفلها بتذاكر السفر والإقامة لكامل لوفد».

وواصل قناو: «بدأ منتخبنا استعداداته لهذا الحدث العربي منذ الرابع من ديسمبر الجاري، تحت إشراف المدربين صلاح الدين الأدهم ومحمد عبدالوهاب بمشاركه ستكون بـ13 رباعًا، 3 منهم في فئة الكبار وسبق لهم المشاركة وتمثيل ليبيا وهم الأبطال الرباع أحمد أبوزريبة من نادي السويحلي، والرباع إحسان شلابي من نادي وسعاية ابديري، والرباع عمر العجمي من الشرطة».

وأضاف قناو: «ستتاح فرصة المشاركة خارجيًا للمرة الأولى لـ10 رباعين في فئة الشباب، لتكوين قاعدة صحيحة في لعبة رفع الأثقال، ولأننا نرى فيهم مشاريع أبطال في المستقبل القريب متى توفر لهم الاهتمام والرعاية والتحفيز وهم الرباع كمال نصر الدين شلابي وزن 49 كلغ من نادي وسعاية ابديري، والرباع محمد الشارف الزنتاني وزن 55 كلغ من نادي أبوسليم، والرباع محمد سمير غلام وزن 55 كلغ من نادي أبوسليم، والرباع زكريا ناصر شلابي وزن 67 كلغ من نادى وسعاية ابديري، والرباع معاذ عبدالوهاب وزن 73 كلغ من نادي وسعاية ابديري، والرباع يوسف شاكير وزن 81 كلغ من نادي السويحلي، والرباع شاهين داوود وزن 89 كلغ من نادي الشرطة، والرباع منيب العزابي وزن 96 كلغ من نادي الظهرة، والرباع نصرالدين المالكي وزن 102 كلغ من نادي السويحلي، والرباع يوسف حسام وزن + 102 كلغ من نادي الظهرة».

ويترأس الوفد الليبي في البطولة أمين عام اتحاد الأثقال عبدالمنعم سوف الجين، والحكم أبوبكر الدوكالي والمرافق الطبي هشام بريكاو.

يشار إلى أن البطولة ستشهد مشاركة رباعين من ليبيا والعراق والسعودية وسورية ولبنان والأردن والجزائر والكويت وفلسطين وعمان.

ربّاعو ليبيا يستعدون لـ«عربية الأثقال». (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبر فيسبوك)

ربّاعو ليبيا يستعدون لـ«عربية الأثقال». (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبر فيسبوك)