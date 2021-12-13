«المسابقات» تكشف مواعيد مباريات الأسبوع الخامس والمؤجلات في الدوري الليبي

مباراة شباب الجبل ودارنس في الدوري. (صفحة نادي شباب الجبل عبر فيسبوك)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات الأسبوع الخامس، والمباريات المؤجّلة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء 15 ديسمبر

على ملعب درنة، دارنس يستضيف الأهلي بنغازي والمراقب بلقاسم الحبيب، وعلى ملعب الهاشمي البهلول المحلة يلتقي الاتحاد المصراتي والمراقب عوض الككلي.

الخميس 16 ديسمبر

على ملعب بنينا، التحدي يستضيف الصداقة والمراقب الناجي محمد، وعلى ملعب أجدابيا خليج سرت يتبارى مع الأخضر والمراقب منصور التاورغي، وعلى ملعب الزقوزي الشط يلتقي أبوسليم والمراقب محمد الأمين.



الجمعة 17 ديسمبر

على ملعب أجدابيا، التعاون يستضيف شباب الجبل والمراقب المبروك الفارسي، وعلى ملعب بنينا لقاء الجارين الهلال والنصر والمراقب فيصل بادي.

السبت 18 ديسمبر

على ملعب مصراتة، المباراة المؤجلة بين الأهلي طرابلس والمدينة والمراقب الهادي سويطي.

الأربعاء 22 ديسمبر

على ملعب الزاوية، الأولمبي يستضيف الأهلي طرابلس والمراقب فوزي الهيشي، وعلى ملعب أبوسليم المدينة يلتقي السويحلي والمراقب أسامة الأشهب.