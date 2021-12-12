«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج الدوري الليبي الممتاز بعد الجولة الرابعة

مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

اختُتمت، اليوم الأحد، مباريات الجولة الرابعة بإقامة آخر ثلاث مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم، ففي المجموعة الأولى أقيمت مباراة واحدة جمعت شباب الجبل والتحدي، وفي المجموعة الثانية أقيمت مبارتان جمعت الأولى الشط والسويحلي، والثانية أبوسليم والخمس.

كانت النتائج المسجلة شهدت لقاء شباب الجبل بفريق التحدي ضمن منافسات المجموعة الأولى بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء وانتهت بفوز فريق شباب الجبل على فريق التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدفي التعاون المحترف ادجي مأسي وجلال الزوي وسجل هدف التحدي الوحيد اللاعب أحمد مكاري.

في مباراة شهدت عدة فرص لكلا الفريقين وهذا هو أول فوز لفريق شباب الجبل بعد ثلاث خسائر، وحصد أول ثلاث نقاط في رصيده بينما بقي فريق التحدي بنفس رصيده الأول ثلاث نقاط.

وفي المجموعة الثانية، استضاف فريق السويحلي فريق الشط وانتهت المباراة بفوز فريق السويحلي بنتيجة هدفين نظيفين، سجل هدفي السويحلي أحمد المنقوش وإبراهيم العجيل ليتلقى الشط أربع خسائر له هذا الموسم ويصبح خاليًا من النقاط، أما السويحلي فأضاف ثلاث نقاط وأصبح 7 نقاط من أربع جولات.

وفي ملعب الهاشمي البهلول بنادي الأهلي طرابلس، أقيمت مباراة الخمس وضيفه أبوسليم وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف حيث أضاف كل فريق نقطة في رصيده؛ حيث أصبح الخمس 4 نقاط وأبوسليم 5 نقاط.