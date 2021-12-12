بث مباشر عبر «WTV».. أبوسليم 0 - 0 الخمس

مباراة أبوسليم والخمس في الدوري الليبي. (صورة مثبتة من الفيديو)

تُجرى مباراة «الخمس» و«أبوسليم» على ملعب ترهونة، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وهي منقولة عبر تلفزيون «WTV».

المباراة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، الخمس (3) نقاط وأبوسليم (4) نقاط، والمراقب عياد بريبش.

ويتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع ثلاث مباريات في الدوري، حيث تشهد المجموعة الأولى، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وعلى ملعب البيضاء لقاء «شباب الجبل» ورصيده خالٍ من النقاط أمام «التحدي» بـ3 نقاط، والمراقب عادل العلمي.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف، وعلى ملعب مصراتة، يستضيف «السويحلي» (4) نقاط فريق «الشط» ورصيده خالٍ من النقاط، والمراقب ناجي الخباط.

وأجلت لجنة المسابقات مباراتي «الاتحاد» مع «المحلة»، و«الأهلي طرابلس» مع «الاتحاد المصراتي».

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