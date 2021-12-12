ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في موعده

مباراة سابقة بين الاتحاد والأهلي طرابلس. (أرشيفية : الإنترنت)

تقام مساء، غد الإثنين، بملعب مدينة مصراتة مباراة ديربي العاصمة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» ضمن منافسات الجولة الثانية المؤجلة بين الفريقين في مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

جاء التأجيل بسبب مشاركتي الفريقين الأفريقيتين، وقد تم تأكيد موعد المباراة غدًا الإثنين بصافرة الحكم أحمد الشلماني.

«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» لعبا مباراة واحدة ورصيدهما ثلاث نقاط، ويسعى كل فريق للفوز بنتيجة المباراة لتحسين ترتيبه في المجموعة الثانية، ولهما مباريات مؤجلة سوف يتم تحديد مواعيد لها من قبل لجنة المسابقات.

المباراتان المؤجلتان لفريق «الاتحاد» المتبقيتان مع «الاتحاد المصراتي» و«المحلة»، أما المباراتان المؤجلتان لفريق «الأهلي طرابلس» المتبقيتان مع «المدينة» و«الاتحاد المصراتي».