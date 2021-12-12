14 هدفا في الملاعب الليبية وسط مباريات مثيرة في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 12 ديسمبر 2021, 02:21 مساء
مباراة النصر والأخضر في الدوري. (صفحة الأخضر عبر فيسبوك)

جرت أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

في ملعب «شهداء بنينا» انتهى لقاء «النصر» وضيفه «الأخضر» بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح «الأخضر» في مباراة كانت واعدة بين الفريقين، حيث سجل اللاعب أحمد كرواع ثنائية لـ«الأخضر» وسجل هدف «النصر» عامر التاروغي.

بهذه النتيجة عزز «الأخضر» رصيده من النقاط ووصل إلى النقطة 10، بينما بقي فريق «النصر» برصيد 7 نقاط.

وفي ملعب درنة انتهت مباراة «دارنس» وضيفه «الصداقة» بثلاثية نظيفة لـ«دارنس» سجلها أويس السويح وحسام عبد المجيد ومخلص الماجري، بهذه النتيجة وصل فريق «دارنس» إلى النقطة الثامنة وهذا هو الفوز الثاني له، أما «الصداقة» فتوقف رصيده عند 3 نقاط.

وفي ملعب بنينا أيضًا انتهت مباراة «خليج سرت» و«التعاون» بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، سجل هدفي «التعاون» تالايندي وعلس اشتيوي وسجل هدفي «خليج سرت» محمد حماد وبشير الكرامي، بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح رصيد «التعاون» نقطتين ورصيد «خليج سرت» نقطتين.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية فقد أُقيمت مباراة واحدة جمعت «المدينة» وضيفه «الأولمبي» على أرضية ملعب أبوسليم بطرابلس، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.
 
«المدينة» كان المبادر مع بداية المباراة، حيث سجل المحترف البرازيلي ماتيوس الهدف الأول وعدل لـ«الأولمبي» طارق ابشاره، وسجل الهدف الثاني لـ«المدينة» حسام العباني وهدف التعادل لـ«الأولمبي» جاء من علامة الجزاء وسجله التونسي شمس الدين السامطي.

وبهذه النتيجة وصل فريق «المدينة» إلى النقطة الرابعة وله مباراة مؤجلة ووصل «الأولمبي» إلى النقطة العاشرة.

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