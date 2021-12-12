شباب الجبل× التحدي.. الخمس× أبوسليم.. السويحلي× الشط.. مواجهات الأحد في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 12 ديسمبر 2021, 01:03 مساء
مباراة السويحلي أمام الخمس في الدوري الليبي. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ضمن الأسبوع الرابع، حيث يقام في المجموعة الأولى، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا، وعلى ملعب البيضاء لقاء «شباب الجبل» ورصيده خالٍ من النقاط أمام «التحدي» بـ3 نقاط، والمراقب عادل العلمي.

وعلى ملعب ترهونة، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا، يجمع اللقاء بين «الخمس» (3) نقاط و«أبوسليم» (4) نقاط، والمراقب عياد بريبش.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف، وعلى ملعب مصراتة، يستضيف «السويحلي» (4) نقاط فريق «الشط» ورصيده خالٍ من النقاط، والمراقب ناجي الخباط.

وأجلت لجنة المسابقات مباراتي «الاتحاد» مع «المحلة»، و«الأهلي طرابلس» مع «الاتحاد المصراتي».

وشهد نفس الأسبوع فوز« الأهلي بنغازي» على «الهلال» (2-0) و«الأخضر» على «النصر» (2-1) و«دارنس» على «الصداقة» (3-0).

مباراة السويحلي أمام الخمس في الدوري الليبي. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا تعيد لعائلة سيكو توري منزلا صادرته منذ 30 ...
دولى
«حماس» تكشف أسباب الانفجار في مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
دولى
لمشاهدة حوار السعيطي عبر قناة «wtv»: الأهلي بنغازي يتصدر مشهد الاستثمار بين ...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. كرواع يخطف الفوز بهدفين لـ«الأخضر» على حساب «النصر»
رياضة محلية
(فيديو) الولايات المتحدة: مقتل أكثر من 50 شخصا إثر إعصار بولاية كنتاكي
دولى
«المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة
ليبيا
في محاولة لخفض أسعار النفط.. واشنطن تطرح 18 مليون برميل من الاحتياطي
اقتصاد
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (2 - 9 ديسمبر 2021)
ليبيا
تأكيد سعودي - بحريني على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
ليبيا
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق وتغيير...
ليبيا
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي علامات وأعراض نقص فيتامين «أ»؟