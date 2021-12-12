شباب الجبل× التحدي.. الخمس× أبوسليم.. السويحلي× الشط.. مواجهات الأحد في الدوري الليبي

مباراة السويحلي أمام الخمس في الدوري الليبي. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ضمن الأسبوع الرابع، حيث يقام في المجموعة الأولى، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا، وعلى ملعب البيضاء لقاء «شباب الجبل» ورصيده خالٍ من النقاط أمام «التحدي» بـ3 نقاط، والمراقب عادل العلمي.

وعلى ملعب ترهونة، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا، يجمع اللقاء بين «الخمس» (3) نقاط و«أبوسليم» (4) نقاط، والمراقب عياد بريبش.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف، وعلى ملعب مصراتة، يستضيف «السويحلي» (4) نقاط فريق «الشط» ورصيده خالٍ من النقاط، والمراقب ناجي الخباط.

وأجلت لجنة المسابقات مباراتي «الاتحاد» مع «المحلة»، و«الأهلي طرابلس» مع «الاتحاد المصراتي».

وشهد نفس الأسبوع فوز« الأهلي بنغازي» على «الهلال» (2-0) و«الأخضر» على «النصر» (2-1) و«دارنس» على «الصداقة» (3-0).

مباراة السويحلي أمام الخمس في الدوري الليبي. (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)