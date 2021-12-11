إلغاء مباراة توتنهام ورين في دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة توتنهام ورين. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم السبت، عدم إقامة مباراة توتنهام الإنجليزي أمام ضيفه رين الفرنسي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

كان توتنهام قد أعلن الأربعاء الماضي، أن المباراة لن تقام مساء الخميس، بعد انتقال عدوى فيروس كورونا للعديد من لاعبي الفريق وعدد من الإداريين، وقد اتهم رين النادي الإنجليزي باتخاذ قرار أحادي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر «يويفا» في بيان أصدره، اليوم السبت، أنه وفقًا للوائح المعمول بها في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي: «حاول يويفا بالتعاون مع الناديين، إيجاد حل قابل للتطبيق من أجل إعادة جدولة المباراة، ولضمان ختام منافسات دور المجموعات وفقًا لذلك».

وأضاف في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «للأسف، ورغم كل الجهود، لم يتم التوصل إلى حل يناسب الناديين، ونتيجة لذلك، لا يمكن إقامة المباراة، وبالتالي سيحال الأمر إلى لجنة الرقابة والقيم والانضباط في يويفا لاتخاذ القرار وفقاً للوائح المنافسة».

وفاز رين بصدارة المجموعة، لكن توتنهام صاحب المركز الثالث كان ينافس على التأهل للدور الثاني بالبطولة.