بث مباشر عبر «WTF».. الأخضر 0 - 0 النصر

مباراة الأخضر والنصر. (صورة مثبتة من الفيديو)

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تشهد المجموعة الأولى إقامة مباراة على ملعب البيضاء، ويستقبل مباراة الأخضر والنصر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، والمراقب أدم أبوخليفة، وكلاهما في رصيده 7 نقاط من 3 مباريات.

دخل الأخضر المباراة بتشكيل مكون من رضوان ومانجا وتراوري ومصطفى والمهدي الكوت والودرفي وصهيب والعمامي وأحمد كرواع ومعوض وأري بابل.

أما تشكيل النصر مكون من عبدالجواد رزق ووائل اصديرة ومالك ميلادي وصلاح فكرون واحمد المقصي ومعاذ العمامي ومحمد التهامي وعامر التاورغي وحمزة الزوي ويحيي الزليطي وسالم روما.

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