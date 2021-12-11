الأهلي بنغازي بالعلامة الكاملة عبر بوابة الهلال في الدوري الليبي

مباراة الأهلي بنغازي أمام الهلال. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

انطلقت، أمس الجمعة، منافسات الجولة الرابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراة واحدة جمعت الأهلي بنغازي والهلال انتهت بفوز الأهلي على جاره الهلال بهدفين دون رد سجلهما النيجيري ايفيونغ وأكرم الزوي.

بهذا الانتصار، يعزز الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 جولات، وبقي فريق الهلال بنفس رصيده السابق 5 نقاط.

وتجري، اليوم السبت، أربع مباريات في المجموعة الأولى، الأخضر يلتقي النصر بملعب شهداء بنينا، ودرانس يلتقي الصداقة بملعب درنة، وخليج سرت يلتقي التعاون بملعب شهداء بنينا، وفي المجموعة الثانية، على ملعب علي الزقوزي بطرابلس يقام لقاء المدينة والأولمبي.