الأخضر×النصر.. دارنس×الصداقة.. خليج سرت×التعاون.. المدينة×الأولمبي في الدوري الليبي السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 11 ديسمبر 2021, 01:25 مساء
مباراة لفريق الأخضر في الدوري. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع أربع مباريات ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وتشهد المجموعة الأولى إقامة ثلاث مباريات، وتأتي البداية على ملعب البيضاء، ويستقبل مباراة الأخضر والنصر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، والمراقب أدم أبوخليفة، وكلاهما في رصيده 7 نقاط من 3 مباريات.

وعلى ملعب درنة، يقام في التوقيت نفسه، مباراة دارنس بـ5 نقاط والصداقة بـ3 نقاط، والمراقب أحمد البوعيشي، وعلى ملعب بنينا يشهد لقاء خليج سرت والتعاون في تمام الساعة السادسة، وكل منهما في رصيده نقطة واحدة، والمراقب جمال الهواري.

وفي المجموعة الثانية، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وعلى ملعب علي الزقوزي بطرابلس يشهد لقاء المدينة 3 نقاط من مبارتين مع الأولمبي المتصدر بالعلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاث مباريات، والمراقب ضؤ منصور.

وغدًا الأحد، تقام ثلاث مباريات، ففي المجموعة الأولى وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا، وعلى ملعب البيضاء يقام لقاء شباب الجبل ورصيده خال من النقاط أمام التحدي بـ3 نقاط، والمراقب عادل العلمي.

وعلى ملعب ترهونة، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا، يجمع اللقاء بين الخمس 3 نقاط وأبوسليم 4 نقاط، والمراقب عياد بريبش.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف، وعلى ملعب مصراتة، يستضيف السويحلي4 نقاط فريق الشط ورصيده خال من النقاط، والمراقب ناجي الخباط.

وأجلت لجنة المسابقات مبارتي الاتحاد مع المحلة، والأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي.

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