فوز طائرة السويحلي والأفريقي زليتن في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 11 ديسمبر 2021, 11:17 صباحا
منافسات الكرة الطائرة. (أرشيفية : الإنترنت)

جرت، أمس الجمعة، بصالة مصراتة للألعاب الرياضية، مبارتان في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة عن المجموعة الثانية.

المباراة الأولى جمعت البشائر والأفريقي زليتن، وتواصلت لخمسة أشواط، تقدم البشائر بنتيجة الشوطين الأول والثاني (21/25،18/25) والشوطين الثالث والرابع كان التفوق فيهما للأفريقي (22/25، 16/25)، وحسم الأفريقي زليتن الشوط الحاسم لصالحه بنتيجة (10/15) ليتفوق بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي المباراة الثانية، حقق السويحلي فوزًا سهلًا على جاره الاتحاد المصراتي، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (19/25،16/25،20/25).

وبعد هذه الجولة باتت الصدارة للسويحلي بالعلامة الكاملة 12 نقطة وأقرب الملاحقين الاتحاد المصراتي 6 نقاط والبشائر 3 نقاط والأفريقي زليتن 3 نقاط.

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