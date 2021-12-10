استديو تحليلي.. مباراة «الأهلي بنغازي × الهلال» في الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 03:09 مساء
مباراة سابقة بين الهلال والأخضر. (الإنترنت)

يشعب ملعب شهداء بنينا، مباراة بين فريق الأهلي بنغازي أمام نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز.

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ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز في المباريات الثلاث الأولى في الدوري وتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

في المقابل، يأمل فريق الهلال، بقيادة مدربه التونسي طارق ثابت، أن تكون مباراة اليوم أمام الأهلي بنغازي هي الانطلاقة الحقيقية بالدوري بعدما تعادل في مباراتين وفاز في واحدة فقط، وخسر أربع نقاط من أصل تسع متاحة.

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