«المسابقات» تعاقب «الصداقة» ولاعب التحدي.. وتعتمد نتائج الأسبوع الثالث بالدوري

شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم (5) لسنة 2021، بشأن اعتماد نتائج مباريات الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

واعتمد في مادته الأولى النتائج المسجلة في الأسبوع الثالث وفق التالي:

الصداقة × الأهلي بنغازي (0 / 2)

الهلال × الأخضر (1/ 1)

التعاون × النصر (2/3)

درانس × شباب الجبل (2/ 0)

التحدي × خليج سرت (1 / 0)

السويحلى × الخمس (1 / 0)

المحلة × أبوسليم (0 / 0)

الأولمبي × الشط (2 / 0)

وفي المادة الثانية اعتُمدت (45) بطاقة إنذار صفراء منحت بالمجموعتين.

وفي المادة (3) عقوبات لاعبين يعاقب لاعب فريق التحدي يوسف الصديق بالإيقاف عن المشاركة مع فريقه لعدد مباراة واحدة، طبقا للمادة (13) من لائحة الجزاءات.

والمادة (4)عقوبات الأندية: يعاقب فريق الصداقة بغرامة مالية قدرها 1000 ألف دينار، وفقا للمادة (50) فقرة 3 من لائحة الجزاءات.