انتخاب الزروق عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية. (الإنترنت)

انتُخب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، عضوًا في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، مساء أمس الأربعاء.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ20 للاتحاد الذي استضافته اللجنة الأولمبية العربية السعودية في العاصمة الرياض.

وصادقت الجمعية العمومية على عددٍ من القرارات من أبرزها تشكيل الهيئة العربية للتطوع، والخطة الاستراتيجية لرياضة المرأة، وتعديلات النظام الأساسي لاتحاد اللجان العربية، وتعديل اللائحة الأساسية لدورة الألعاب الرياضية العربية، ودورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

كما اعتمدت الجمعية مقترحًا لانضمام الاتحاد إلى مبادرة «الرياضة لأجل العمل المناخي» وهي إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة التغييرات المناخية.

وأقر الاجتماع استضافة عمّان أعمال الجمعية العمومية المقبلة على أن يتحدد موعدها لاحقًا.

وجاء التشكيل الجديد لرئيس وأعضاء اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة الرياضية المقبلة على النحو التالي:

- عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا

- خالد بن حمد البوسعيدي (نائب الرئيس)

- محرز بن الطيب بوصيان (نائب الرئيس)

- حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة (نائبة الرئيس عن رياضة المرأة)

- الدكتور جمال الزروق (عضوًا )

- خالد عبد الله محمد حمد (عضوًا)

- خير الدين برباري (عضوًا)

- فيصل علي غسال (عضوًا)

- محمد يوسف المانع (عضوًا)

- جبريل الرجوب (عضوًا)

- أحمد ناصر (عضوا )

وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية عن شكره وتقديره لثقة رؤساء وممثلي اللجان الأولمبية العربية بمنحه عضوية الاتحاد، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين اللجان الأولمبية العربية بما يحقق أهداف الحركة الأولمبية ويعزز دور ومكانة العرب إقليميًا وعالميًا وبما يعود بالنفع على الرياضة والرياضيين.