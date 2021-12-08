امحمد مصباح يكشف لـ«الوسط» آخر الاستعدادات لبطولة ليبيا في التايكوندو «ITF»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 09:39 مساء
رئيس اللجنة المنظمة لبطولة ليبيا للتايكوندو «ITF» محمد مصباح. (الإنترنت)

تحدث رئيس اللجنة المنظمة لبطولة ليبيا (الاستقلال) التايكوندو «ITF» امحمد مصباح، عن البطولة المقرر أن تقام في نهاية شهر ديسمبر الجاري، معتبرها حدثًا تاريخيًّا لعدة أسباب أولًا بمناسبة استقلال ليبيا، والثاني لأنها أول مرة تقام بطولة «ITF» على مدى تاريخ الرياضة الليبية، وثالثًا تتزامنًا مع الذكرى الأولى لتأسيس الاتحاد الليبي بقيادة مجموعة شابة على رأسهم الاستاذ محمد شعبان بيت المال.

وقال في تصريح خص به «الوسط»، قال مصباح،  إن هذا الاتحاد يسير بخطى ثابتة من أجل انتشار هذه اللعبة في جميع المدن الليبية وفق البرنامج الذي تم إعداده، حيث أقام خلال فترة وجيزة دورات محلية وخارجية في فترة قصيرة، وأيضًا عديد الدورات في مجالي التدريب والتحكيم، وشارك بعدد 11 مدربًا بدورة تونس الدولية.

وتحدث «مصباح» عن البطولة، التي سيشارك فيها أندية من المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية وطرابلس الكبرى والجبل الغربي، أنه تم التجهيز لها مسبقًا من خلال العديد من دورات الإنعاش قبل البطولة التي تم تحديد موعدها في 30 و31 نهاية ديسمبر الجاري.

ويتخلل العرس الرياضي بالتعاون مع منظمة «انطلق» عديد البرامج، التي سوف يتم الإعداد لها من خلال اللجان المصاحبة لإنجاح البطولة، وسوف ينظم اجتماع موسع للعمل على شريحة الشباب في مجال الفنون والثقافة.

وعن آخر أخبار الاتحاد، كشف محمد مصباح، رئيس اللجنة العليا لبطولة الاستقلال، أنه بعد بطولة ليبيا، ستكون هناك في شهر يناير زيارة الخبير المغربي محمد جوضاري في ليبيا لإعطاء دورة تدريب متقدمة بعد دورة تونس الشهر الماضي، ونحن في حاجة لمثل هذه الدورات للرقي باللعبة.

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