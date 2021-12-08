«السويحلي» يعلن التعاقد مع مدرب تونسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 05:47 مساء
التونسي كمال زعيم. (الإنترنت)

أعلن مجلس إدارة نادي السويحلي، اليوم الأربعاء، تعيين التونسي كمال زعيم، مدربًا للفريق بديلاً عن الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش، الذي انضم لقائمة المدربين المغادرين بعد ثلاث جولات من الدوري الليبي هذا الموسم (2021-2022).

ويملك فريق السويحلي في رصيده 4 نقاط، من فوز وتعادل وخسارة؛ حيث تعادل مع الاتحاد المصراتي وخسر أمام المحلة وفاز على الخمس بقيادة المدرب عبدالحفيظ أربيش.

زعيم مدرب تونسي شاب، سبق له خوض تجربة تدريبية ناجحة في تونس والسعودية، وكلاعب خاض عديد التجارب المميزة، أبرزها رفقة المنتخب التونسي الأول، ونادي الترجي الرياضي، ونادي بارتيزان بلغراد، وأنبي المصري.

وكمدرب، فقد سبق له تدريب نادي الطائي السعودي، وتجربة أخرى في نادي الكوكب السعودي، أيضًا درب نادي الوحدة السعودي وتحصل معه على بطولة دوري الدرجة الأولى.

وفي تونس، خاض تجربة ناجحة رفقة اتحاد الرياضي بن قردان، وتمكن من التأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، والحصول على الترتيب الثالث في الدوري التونسي الممتاز.

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