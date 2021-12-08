«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة للأهلي بنغازي والأولمبي

مباراة الأهلي بنغازي والصداقة في الدوري. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

اختُتمت أمس الثلاثاء مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة خمس مباريات في المجموعتين الأولى والثانية، وكانت النتائج على النحو الآتي:

المجموعة الأولى

الصداقة × الأهلي بنغازي صفر-2

الهلال × الأخضر 1-1

التعاون × النصر 2-3

شباب الجبل × دارنس صفر-2

التحدي × خليج سرت 1-صفر

المجموعة الثانية

الخمس × السويحلي صفر-1

المحلة × أبوسليم صفر-صفر

الأولمبي × الشط 2-صفر

وتم تأجيل مباريات الاتحاد المصراتي مع الاتحاد والأهلي طرابلس مع المدينة في ديربي العاصمة.

شهد الأسبوع الثالث تسجيل 15 هدفًا بواقع 12 هدفًا في المجموعة الأولى وثلاثة أهداف في المجموعة الثانية بمجموع أهداف منذ انطلاق المسابقة 52 هدفًا.

ترتيب المجموعتين

المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي 9 نقاط، الأخضر7، النصر7، الهلال 5، دارنس 5، الصداقة 3، التحدي 3، خليج سرت نقطة، شباب الجبل دون نقاط.

المجموعة الثانية: الأولمبي 9، أبوسليم 4، السويحلي 4، الأهلي طرابلس والاتحاد 3 نقاط لكلٍ منهما، ومباراة مؤجلة، المدينة والخمس والمحلة 3 نقاط، والاتحاد المصراتي نقطة، والشط دون نقاط.

رحيل خمسة مدربين

تقدم المدرب صالح رحيل باستقالته من تدريب فريق شباب الجبل ليصبح عدد المغادرين 5 مدربين وهم أربيش «السويحلي» والحسن الغسلي مدرب «المدينة»، وحمدي بطاو فريق «الخمس»، وعمر المريمي «أبوسليم» وآخرهم صالح رحيل، كما شهد الأسبوع الأخير مغادرة عبدالحفيظ أربيش من تدريب السويحلي ليصبح رابع مدرب يغادر الدوري العام هذا الموسم في أسبوعه الثالث.

تعاقد فرق «أبوسليم» مع رضا عطية و«المدينة» مع حمدي بطاوي، والخمس سوف يتعاقد مع مدرب من تونس، وكذلك السويحلي وفق مصادر لـ«بوابة الوسط».

أفضل خط هجوم

في المجموعة الأولى، أحرز البيضاء والأهلي بنغازي 8 أهداف والنصر 6 أهداف، وفي المجموعة الثانية الأولمبي 6 أهداف، ويتصدر الأهلي بنغازي المجموعة الأولى بـ9 نقاط، والأولمبي المجموعة الثانية بـ9 نقاط.

فرق أول فوز لها، دارنس والتحدي في المجموعة الأولى والسويحلي في الثانية، وفرق لم تفز خلال ثلاثة جولات الشط وشباب الجبل دون نقاط خلال ثلاث جولات.

ديربي العاصمة يقام الإثنين المقبل ويجمع الأهلي طرابلس والاتحاد على ملعب مصراتة الساعة الثالثة مساء.

الأهلي طرابلس لم يلعب إلا مباراة واحدة ورصيده ثلاث نقاط وكذلك فريق الاتحاد.