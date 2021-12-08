تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 11:38 صباحا
تدريبات فريق الأنوار. (صفحة نادي الأنوار عبر فيسبوك)

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قرعة دوري الدرجة الأولى لفرق المنطقة الغربية، وتوزَّعت الفرق الـ21 على ثلاث مجموعات كالتالي:

المجموعة الخامسة ضمّت فرق وفاق صبراتة واتحاد الشرطة وأبي الأشهر والوحدة والبشائر والجمارك والجزيرة.

المجموعة السادسة تشكّلت من فرق النصر زليتن والشروق والملعب الليبي والترسانة والمستقبل واليرموك ورفيق.

المجموعة السابعة تكوّنت من فرق صقور العلالقة وترهونة والڨالوجا والمجد والطلائع وأساريا والظهرة.

ومجموعة الجنوب تضم 6 فرق وهي القرضابية والشرارة والهلال والنهضة والمدينة والأمل بأوباري.

وفرق المنطقة الشرقية والتي يصل عدد فرقها 20 فريقًا ستوزَّع على ثلاث مجموعات أيضًا وهي فرق الوفاق أجدابيا ونجوم أجدابيا والأنوار والنجمة ونجوم بنغازي وشمال بنغازي والمروج وبنغازي الجديدة والوحدة بنغازي والطيران والسد والسواعد والأندلس والمختار والصقور والنسور والبرانس والقيروان والأفريقي والمنار.

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