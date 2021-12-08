فوز طائرة الاتحاد والأهلي طرابلس والجزيرة

مباراة في الكرة الطائرة للأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

أُجريت 3 مباريات ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة لفرق المجموعة الثالثة، الثلاثاء، أسفرت عن النتائج التالية:

فوز الاتحاد على الوحدة الويفات بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25 /9، 25 /12، 25 /18).

وفوز الأهلي طرابلس على أساريا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 12، 25 /17، 25 /14).

وفوز الجزيرة على العروبة بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25 /9، 25 /12، 25/ 18).

وبعد هذه النتائج يتصدر الأهلي طرابلس المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات وأقرب الملاحقين أساريا تسع نقاط والاتحاد سبع نقاط والجزيرة خمس نقاط والعروبة ثلاث نقاط والوحدة الويفات من دون نقاط.

ونبقى مع الكرة الطائرة لتشير إلى آخر النتائج المسجلة في مسابقة طرابلس 21 عامًا أول من أمس الإثنين، حيث أُجريت ثلاث مباريات في الأسبوع الرابع، انتهت بفوز الهدف على أبوسليم بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 12، 25/ 19، 25 /14) أدار المباراة طاقم التحكيم المكوّن من إسماعيل الكيلاني حكمًا أول والدولي عبد السلام الرفاعي حكمًا ثانيًا والمسجل الدولي عبد الحكيم رمضان، وحكما الراية عصام عبد اللطيف وعلي اشتيوي والمراقب الفيتوري عريبي.

أيضا فاز الأهلي طرابلس على الترسانة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 7، 25/ 12، 25/ 8) أدار المباراة الحكمان علي اشتيوي حكمًا أول وعصام عبد اللطيف حكمًا ثانيًا والمسجل الدولي عبد السلام الرفاعي.

وفاز الاتحاد على المدينة القربوللي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 15، 25/ 16، 25/ 14) أدار المباراة الحكم الأول عصام عبد اللطيف والحكم الثاني إسماعيل الكيلاني والمسجل علي اشتيوي ومساعد مسجل عبد السلام الرفاعي.