نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 09:39 مساء
فريق التحدي. (الإنترنت)

أقيمت اليوم، خمس مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثانية لمباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:
في مباراة شهدت تسجل 5 أهداف، عاد فريق النصر من أجدابيا  بفوز ثمين بعد فوزه في ملعب أجدبيا على فريق التعاون، بنتيجة 3 أهداف مقابل 2.

وسجل فريق التعاون أولا على طريق خطاب النجار وعدل النصر النتيجة عن طريق لاعبه يحي الزلتيني، وأضاف الهدف الثاني للتعاوان الشامخ العبيدي للتعاون، وعدل سالم المسلاتي   للنصر، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين مقابل هدفين. وفي الشوط الثاني أضاف البديل المحترف البرازيلي نانينهو هدف الفوز لفريق النصر.

بهذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده وأصبح 7 نقاط، بينما بقى التعاون بنفس رصيده السابق نقطة واحدة.

وبملعب البيضاء انتهت مباراة شباب الجبل ودارنس بفوز الأخير بنتيجة هدفين نظيفين، سجل الهدفين خليل الدويري وجونيور.

بهذه النتيجة وصل درانس إلى النقطة الخامسة، وشباب الجبل ثلاثة خسائر بدون نقاط.

وعلى ملعب بنينا انتهى لقاء التحدي مع خليج سرت بفوز الأول بهدف دون رد، سجله عصام الفرجاني في زمن الشوط الثاني.

بهذه النتيجة تحصل فريق التحدي على أول ثلاثة نقاط في رصيده بينما بقى فريق خليج سرت رصيده بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية اقيمت مباراتان، حيث شهد ملعب مصراتة لقاء الجارين المحلة وأبوسليم، وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، وأصبح كل فريق أربع نقاط.

وفي ملعب الأولمبي بالزواية يواصل فريق الأولمبي حصد النقاط بعد فوزه مساء اليوم على فريق الشط بنتيجة هدفين دون رد، سجل هدفي الأولمبي ثنائية ليسوف فائق.

وبهذه النتيجة يتصدر الأولمبي المجموعة الثانية بتسع نقاط، أما فريق الشط تعد هذه هي الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بدون نقاط.

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