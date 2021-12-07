المدرب أربيش خارج حسابات «السويحلي»

المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش. (الإنترنت)

قررت اللجنة التسييرية بنادي «السويحلي» فك ارتباطها مع المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش بالتراضي، بعد الأداء المخيب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحت قيادته.

وخاض «السويحلي» تحت قيادة أربيش ثلاث مباريات حقق فيها الفوز في مباراة وكانت أمام «الخمس» بملعب ترهونة بهدف لصفر، وتعادل مع فريق «الاتحاد المصراتي» بملعب مصراتة دون أهداف، وخسر مباراة واحدة كانت أمام «المحلة» بملعب مصراتة بهدفين لصفر.

وبمغادرة أربيش «السويحلي» أصبح رابع مدرب يغادر الدوري العام هذا الموسم في أسبوعه الثالث، حيث غادر الحسن الغسلي مدرب «المدينة»، وحمدي بطاو فريق «الخمس»، وعمر المريمي «أبوسليم»، وآخرهم عبد الحفيظ أربيش.

وقد تعاقدت فرق «أبوسليم» مع رضا اعطية و«المدينة» مع حمدي بطاوي، وفي انتظار فريقي «الخمس» و«السويحلي»، إلا أن مصادر «الوسط» أفادت بأن مدرب «السويحلي» المقبل سيكون من تونس.