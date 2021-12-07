عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)

مباراة التعاون والنصر. (صورة مثبتة من الفيديو)

فاز فريق النصر على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة اليوم الثلاثاء بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى على ملعب أجدابيا.

التعاون يظل بنقطة واحدة، أما النصر فرفع رصيده إلى 7 نقاط، بعد المباراة التي راقبها محمد الشلماني.

وتجدَّد الموعد اليوم الثلاثاء مع خمس مباريات في الدوري ضمن الأسبوع الثالث من المسابقة والذي يحتوي على 8 مباريات بينما أُجِّلت مباراتان، كما أقيم أمس الإثنين ثلاث مواجهات.

بجانب مباراة التعاون مع النصر، يجمع ملعب البيضاء لقاء شباب الجبل ودارنس، وعلى ملعب بنينا بداية من السادسة مساء، لقاء التحدي دون نقاط مع خليج سرت بنقطة واحدة، والمراقب عبدالعزيز الشريف.

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وفي المجموعة الثانية ستقام مباراتان، على ملعب مصراتة سيجمع اللقاء بين الجارين المحلة وأبوسليم، وكل منهما في رصيده ثلاث نقاط، والمراقب امحمد بن غرسة.

وعلى ملعب الزاوية سيجمع اللقاء الأولمبي بـ 6 نقاط وضيفه الشط من دون نقاط، والمراقب عبدالباسط قريفة.