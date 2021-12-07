5 مباريات مهمة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم تنطلق الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 02:12 مساء
مباراة التعاون والأخضر. (صفحة نادي التعاون عبر فيسبوك)

يتجدَّد الموعد اليوم الثلاثاء مع خمس مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ضمن الأسبوع الثالث من المسابقة والذي يحتوي على 8 مباريات بينما أُجِّلت مباراتان. والمباريات الخمسة موزعة على الملاعب التالية:

الانطلاقة تبدأ من المجموعة الأولى، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وسيحتضن ملعب أجدابيا لقاء التعاون بنقطة واحدة مع ضيفه النصر بـ4 نقاط، والمراقب محمد الشلماني.

وبملعب البيضاء سيجمع اللقاء بين شباب الجبل من دون نقاط مع دارنس بـ2 نقطتين، والمراقب أحمد زايد.

وعلى ملعب بنينا سينطلق بداية من السادسة مساء، لقاء التحدي دون نقاط مع خليج سرت بنقطة واحدة، والمراقب عبدالعزيز الشريف.

وفي المجموعة الثانية ستقام مباراتان، على ملعب مصراتة سيجمع اللقاء بين الجارين المحلة وأبوسليم، وكل منهما في رصيده ثلاث نقاط، والمراقب امحمد بن غرسة.

وعلى ملعب الزاوية سيجمع اللقاء الأولمبي بـ 6 نقاط وضيفه الشط من دون نقاط، والمراقب عبدالباسط قريفة.

وتأجلت مباراتا الاتحاد المصراتي والاتحاد، والأهلي طرابلس مع المدينة.

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