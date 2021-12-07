ختام ناجح لبطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 01:11 مساء
بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم. (فيسبوك)

اُختُتِمت بنادي سيدي سليم بطرابلس المرحلة الأولى لبطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم والتي تميّزت بالتنظيم المحكم وشهدت مشاركة 50 راميًا مثلوا أندية الإخاء هون، وناصر غريان، والاتحاد العسكري، وسيدي سليم ومركز تدريب الاتحاد العام. وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

فئة الناشئات
تُوِّجت بالميدالية الذهبية اللاعبة آيات رمضان سويد، وتُوِّجت بالميدالية الفضية اللاعبة ابتهال عيسى قرواش، وتُوِّجت بالميدالية البرونزية اللاعبة فرح عبدالحميد كريمة، وجاءت رابعا اللاعبة سمر سالم بن شبل واللاعبات الأربعة جميعهن من مركز تدريب الاتحاد الليبي للقوس والسهم.

نتائج السيدات
تُوِّجت بالميدالية الذهبية اللاعبة مران جاسم بعيو، ونالت الفضية اللاعبة آمنة آدم الدرسي، ونالت الميدالية البرونزية اللاعبة غزالة عبدالباسط الموهوب، وحلت رابعًا اللاعبة ساجدة عزالدين كريمة، واللاعبات الأربعة من مركز تدريب الاتحاد الليبي للقوس والسهم للسيدات.

نتائج الناشئين
تُوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب عبدالرحمن عبدالمجيد الجبيو من نادي الاتحاد الرياضي العسكري، ونال الميدالية الفضية اللاعب صفوان إبراهيم البوسيفي من نادي سيدي سليم، ونال الميدالية البرونزية اللاعب زيد عبدالرزاق الساكت من نادي سيدي سليم، ورابعًا اللاعب أيوب خالد الجالي من نادي سيدي سليم.

نتائج كبار مبتدئين
تُوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب مهند حافظ بشيوة، ونال الميدالية الفضية اللاعب نصر العايب، وتُوِّج بالميدالية البرونزية اللاعب هشام أبوالقاسم مولود، ورابعًا اللاعب طارق نصرالدين، واللاعبون الأربعة من نادي الاتحاد العسكري.

بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم. (فيسبوك)
بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم. (فيسبوك)
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