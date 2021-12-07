مصر تتوَّج ببطولة أفريقيا للكاراتيه وليبيا سادسا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 11:57 صباحا
منافسات بطولة أفريقيا للكاراتيه بمشاركة ليبية. (فيسبوك)

تُوِّجت مصر ببطولة أفريقيا للكاراتيه التي أُقيمت على أرضها بالصالة الكبرى باستاد القاهرة، وجاءت الجزائر ثانيا، وتونس ثالثا، وجاء الترتيب العام للفرق على النحو التالى: تُوِّجت مصر بكأس البطولة برصيد 38 ميدالية متنوعة بواقع 26 ذهبية و9 فضية و3 برونزية.

جاءت الجزائر ثانيًا برصيد 27 ميدالية بواقع 4 ميداليات ذهبية و12 فضية و11 برونزية، وتونس ثالثًا برصيد 21 ميدالية بواقع 4 ذهبية و8 فضية و9 برونزية، والكونغو رابعًا برصيد 15ميدالية بواقع ذهبية و3 فضية 11 برونزية.

جاءت السنغال خامسًا برصيد 9 ميداليات بواقع ذهبية و3 فضية و5 برونزية، وسادسًا ليبيا برصيد 10 ميداليات بواقع ذهبية و2 فضية و7 برونزية، وسابعًا نيجيريا برصيد 3 ميداليات بواقع ذهبية و2 برونزية، وثامنًا غينيا برصيد 3 ميداليات بواقع فضية و2 برونزية، وتاسعًا ناميبيا برصيد 6 ميداليات برونزية.

وعاشرًا الكونغو الديمقراطية برصيد 4 ميداليات برونزية، والحادي عشر الكاميرون والثاني عشر بوركينا فاسو برصيد 3 برونزية لكل منهما، والثالث عشر النيجر برصيد برونزية واحدة فقط.

منافسات بطولة أفريقيا للكاراتيه بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
منافسات بطولة أفريقيا للكاراتيه بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
منافسات بطولة أفريقيا للكاراتيه بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
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