بث مباشر.. مباراة «الهلال 1 - 1 الأخضر» في الدوري الليبي

فريق الهلال. (الإنترنت)

يستضيف ملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، مباراة فريق «الهلال» أمام نظيره فريق «الأخضر»، في قمة مباريات ذهاب الجولة الثالثة لحساب فرق المجموعة الأولى لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

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ويتصدر فريق «الأخضر» لائحة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على حساب «التحدي» بخماسية في الجولة الافتتاحية، ثم على حساب «التعاون» على ملعبه بثنائية.

واستهل «الهلال» مشواره بتعادل أمام «التعاون» بهدفين لكل منهما ثم نجح في التعويض في لقاء الجولة الثانية بفوزه على ضيفه فريق «الصداقة» بهدف لصفر، وفي رصيده أربع نقاط.

وكان الموسم الماضي آخر المواجهات بين الفريقين، حيث تفوق فريق «الهلال» في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد، ثم عاد ليجدد فوزه في لقاء الإياب بهدف لصفر.