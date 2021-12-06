مونديال العرب في قطر يعيد كشف حساب 70 عاما لمنتخب ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 05:35 مساء
عيسى الصغير وعادل أبوالشواشي وعبدالباري الشركشي. (أرشيفية : الإنترنت)

عبَّرت شخصيات رياضية عديدة عن استيائها من غياب المنتخب الليبي لكرة القدم «فرسان المتوسط» عن بطولة كأس العرب الحالية  بقطر بعد الإخفاق في الترشح عبر المباراة الفاصلة مع السودان.

وبمجرد انطلاق البطولة ورؤية المنتخبات العربية، بدأت تلك  الشخصيات تعبر عن أسفها لحال الكرة الليبية رغم أن عمر المنتخب الليبي لكرة القدم يقترب من السبعين عامًا وذلك عبر صفحاتهم الشخصية.

عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق، عادل أبوالشواشي، قال: «لابد من تغيير طريقة المسابقات وغير معقول أن اللاعب الليبي يلعب في عدد لا يتجاوز العشرين مباراة في كل الفئات وهذا ينعكس سلبًا على أداء كل المنتخبات وخاصة المنتخب الأول».
 
أمّا عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، المستشار عيسى الصغير، طالب بإعادة النظر في المنظومة الرياضية الكروية وعدم المجاملات في اختيار العناصر وفي طريقة عمل المسابقات مشددًا على أن «الوطن فوق الجميع ويجب اختيار الكفاءات فقط».

وقال نجم الكرة الليبية السابق واللاعب المعروف، عبدالباري الشركشي: «للأسف كلنا نتكلم، والمسؤول (لا حياة لمن تنادي) وهم يعرفون الصح والكرة الليبية تعانى كثيرًا».

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